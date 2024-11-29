Esenyurt'ta kaza! Edirne yönü kapandı
İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu Hadımköy gişelerde yakıt tankeri, kamyona arkadan çarptı! Edirne istikametinde tüm şeritler kapatılırken, trafik yan yoldan sağlanıyor
Giriş: 29.11.2024 - 07:49 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:51
Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.
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