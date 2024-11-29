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        Haberler Gündem Son dakika: Esenyurt'ta kaza! Edirne yönü kapandı

        Esenyurt'ta kaza! Edirne yönü kapandı

        İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu Hadımköy gişelerde yakıt tankeri, kamyona arkadan çarptı! Edirne istikametinde tüm şeritler kapatılırken, trafik yan yoldan sağlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 07:49 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:51
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        Esenyurt'ta kaza! Edirne yönü kapandı
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        Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.

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