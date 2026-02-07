Habertürk
        Son dakika: Fatih Erbakan'dan İran'a destek: Müdahaleye karşıyız | Son dakika haberleri

        Fatih Erbakan'dan İran'a destek: Müdahaleye karşıyız

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "İran hem komşumuzdur hem kardeşimizdir hem de aynı zamanda bizim de üyesi olduğumuz D-8'in bir üyesidir. Dolayısıyla İran'a yapılacak olan bir müdahaleye kesinlikle karşı olduğumuzu, İran halkının bizim için kardeş bir halk olduğunu Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:15 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:15
        Erbakan'dan İran'a destek: Müdahaleye karşıyız
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İran'a yapılacak olan bir müdahaleye kesinlikle karşı olduğumuzu, İran halkının bizim için kardeş bir halk olduğunu Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

        Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları, MKYK, Yüksek Disiplin Kurulu ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbakan, İstanbul başta olmak üzere deprem riski yüksek olan bölgelerde binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Erbakan, ABD yönetiminin İran'ı yutmaya kalktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Amerikan Başkanı (Donald) Trump, 'İran'ın yanında Venezuela'dakinden daha büyük bir donanmamız var.' diyerek tehditler savuruyor. İsrail, habire Trump'ın paçasından tutmuş, tutturuyor 'İran'a bir müdahale yapın.' diye ve Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Abraham Lincoln uçak gemisini İran'ın yanı başında konuşlandırıyor. Elbette ki böyle bir tablo karşısında dost ve kardeş İran'ın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. İran hem komşumuzdur hem kardeşimizdir hem de aynı zamanda bizim de üyesi olduğumuz D-8'in bir üyesidir. Dolayısıyla İran'a yapılacak olan bir müdahaleye kesinlikle karşı olduğumuzu, İran halkının bizim için kardeş bir halk olduğunu Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz."

        Erbakan, "üçüncü bir ittifak"a yönelik soru üzerine de yüzde 30-35'lik bir kararsız seçmen kitlesinin bulunduğunu savundu.

        Bu kitlenin bir alternatif ve umut aradığını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

        "Bunun ortaya konulabilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak burada kilit nokta, seçmen tabanları birbirine yakın, söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi, özellikle de Milli Görüş kökenli partilerin bir araya gelmesinin ciddi bir alternatif, ciddi bir sinerji oluşturacağını düşünüyoruz.

        Milli Görüş tarihinde de bu ittifaklar yer alıyor. Böyle bir ittifakın gerçekleşmesi halinde önemli bir sinerjinin oluşacağını düşünüyoruz. Seçime yakın dönemde partilerle bir araya gelip, oturup konuşup bunu şekillendirmek, netleştirmek mümkün olabilir. İnşallah ülkemiz için milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur."

