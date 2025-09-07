Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni kasımda Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti.

Öngörülen tarihler arasında 16 Kasım veya 30 Kasım'ın öne çıktığını aktaran Erbakan, "Bu 3. Olağan Büyük Kongre'mizin, daha önce yapmış olduğumuz ve katılımıyla, coşkusuyla tarihe geçen birinci ve ikinci büyük kongrelerimizden çok daha büyük katılımla, çok daha büyük coşkuyla ve çok daha etkili şekilde yapılacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Erbakan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararına ilişkin, siyasi partilerin kendi içindeki süreçler ve işleyişlerinde birtakım yanlışların, hataların olması durumunda, gerekli düzeltmelerin partiler tarafından yapılması gerektiği görüşünü paylaştı.