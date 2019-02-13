Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacak Benfica maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

FERNANDO REGES: DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK

"Yarın bizi çok önemli bir maç bekliyor. Benfica çok önemli bir rakip. Dersimize çok iyi hazırlandık. Yarın taraftarımızın da müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Mutlaka zor geçecektir, Benfica iyi bir takım. Kendi gücümüzü, artılarımızı, neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim bir artımız var, taraftarımızın desteği"

BENFICA'NIN 10-0'LIK NACIONAL GALİBİYET

"Mutlaka önemli bir skor. Kendi liglerinde aldıkları için dikkat etmek gerekiyor ama bu maçın sonucu ne olursa olsun Benfica çok iyi bir takım. Joao Felix iyi bir oyuncu, son dönemde golleri ve asistleri var. Kendisine dikkat etmek gerekiyor ancak dediğim gibi sadece o değil, Benfica tehlikeli bir takım. Önlemlerimizi aldık"

FATİH TERİM: BENFICA, PORTO'DAN DAHA İYİ DURUMDA. PORTO MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI TEKRARLARSAK UMUTLANABİLİRİZ

"İki Porto maçımız da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız çok önemli iki maç. Pozisyon sayısı olarak, hatta penaltı kaçırdığımız fırsatlarımız olduğu maç. İki maçı dışarıdan seyretseniz kaybetmemiz mümkün değildi. O performansı tekrarlarsak tur için umutlu olabiliriz. Ki Benfica benim düşünceme göre Porto'dan daha iyi durumda. Son maçları izlediğimde, Benfica, Ajax maçında talihsiz şekilde kaybetti. Benfica, Porto'dan şu an daha iyi ancak Porto maçlarındaki oyunumuzu tekrarlarsak umutlanabiliriz"

"NİYETİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'YDİ ANCAK İNŞALLAH UEFA'DA SONUNA KADAR GİDEBİLİRİZ"

"Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'ydi ancak sadece santrforsuz değil, bazı eksiklerle de mücadele ettik. Buna rağmen iki Porto maçından hangisini kazansak olaylar farklı seyredebilirdi. Ancak artık bunu anlatmanın manası yok. İnşallah UEFA'da sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica önemli bir sebep. Benfica'yı geçersek çok daha ciddi, çok daha net, çok daha ileriyi hedef gösteren konuşmaları rahat yapabiliriz. Gücü, formu, daha yeni 2014'te Sevilla'ya penaltılarla kaybettiği final... Benfica'yı geçebilirsek çok daha iddialı cümleler kurabiliriz"

"KADROMUZ, ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROMUZA GÖRE DAHA GÜÇLÜ"

"Şampiyonlar Ligi grubuna göre şimdiki kadromuz daha güçlü, oyuncu olarak takviyelerimiz var. Maalesef Mitroglou'nu Semih'i yazamıyoruz, ancak 3 tane değiştirebiliyoruz. İki stoperimize ve Diagne'den kullandık. Bu kadar çok takviyeye alışık değiliz açıkçası son 1 senedir. O zaman da bir bahane söylemedik, bugün zaten hiç söylemeyiz. Takviyelerle güçlendik. Muhakkak ki Galatasaray oyun anlayışında, özellikle kendi sahasında seyircisiyle beraber bütünleşerek kendi düşündüklerini rakibe kabul ettirmeyi amaçlayacak. İnşallah yakın zamanda dışarıda da böyle oynayabiliriz. Oyun içerisindekiler bizi nereye iter bilemiyoruz ama mücadele öncesinde düşüncelerimiz bu"

"ZEVK ALAN, ZEVK VEREN BİR ANLAYIŞLA SAHADA OLACAĞIZ. BU DA SONUCA GÖTÜRÜR. BUGÜN OLMAZSA YARIN GÖTÜRÜR"

"Galatasaray taraftarı sabırsızdır ancak bizim olduğumuz yerde sabır sınırsızdır. Bizim sözlerimize her zaman sabır gösterilmiştir. Daha önce bir takım değişimler olacağını ifade etmiş ve iki hedef göstermiştim. Biri ocak biri haziran.

Ocakı başardık, haziranda inşallah tamamlayacağız. Ben Galatasaray seyircisinin ne istediğini bilenlerdenim. 1999'dan sonra bu kültürü yerleştiren ben ve ekibim. Ondan sonra da Galatasaray geriye bakmadı. Devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götürebileceği, Trabzonspor maçıyla açık oldu. Onun üzerine koyarak gitmeyi amaçlıyoruz. Nereden baksanız üç tane oyuncumuz yeni. Böyle baktığınızda muhteşem bir yarım saat... Baskılı, oyunun kontrolünü elinde bulunduran, pas isabet oranı yüksek ve çok pozisyon bulan bir Galatasaray. Bu ne demektir? Seyircinin uzun bir müddet kendi koltuğuna oturmaması demektir, istediğimiz de budur. Sonuç ne olursa olsun hem zevk alan hem de zevk veren bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Her zamanki anlayışımız bu. Yarın da böyle başlayacağız. Mümkünse oraya gol yemeden gitmek ama benim ve arkadaşlarımın anlayışı şudur: Nerede olursa olsun bu oyunu oynamak. Kulübeden biz de, oyuncularımız da seyreden de zevk almalı. Bu zaten sonuca götürür, bugün değilse yarın. Devre arası transferleri kolay değildir, çabuk adapte olmak gerekir. Yabancı bir takıma geliyorlar. Bunları aşacağız ama kaybetmeden aşmak gerekiyor. Başaracağız inşallah"