Feci olay! Sağanakla su dolan çukura düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci olay! Sağanakla su dolan çukura düştü
ABONE OL

Efsun, sağanakla su dolan çukura düştü; kurtarılma anı kamerada

Gümüşhane'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte sağanağın etkisiyle su dolan çukura düşen Efsun S.A. (15), çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Son dakika: Feci olay! Sağanakla su dolan çukura düştü
Feci olay! Sağanakla su dolan çukura düştü
0:00 / 0:00
DHA

Kentte sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun S.A. su dolu çukura düştü.

DHA'nın haberine göre suda çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan çocuğu fark edenler yardıma koştu.

Sudan çıkarılan Efsun S.A., ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Efsun S.A.'nın çukurdan kurtarıldığı anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ankara'daki sel faciasında can kaybı 4'e yükseldi
GÜNDEM Ankara'daki sel faciasında can kaybı 4'e yükseldi
Son dakika: Şeridi kapatarak ambulansa yol vermedi!
GÜNDEM Şeridi kapatarak ambulansa yol vermedi!
Son dakika: Bakanlıktan, adliyedeki Kuran kursu ile ilgili açıklama
GÜNDEM Bakanlıktan, adliyedeki Kuran kursu ile ilgili ...
'Kaldırım işgali' uyarısına kızdı, sebze- meyveleri yola döktü
GÜNDEM Uyarıya kızdı, meyveleri yola döktü
Nurettin Özaltın son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Siyaset ve iş dünyası uğurladı
Son dakika: Postacı, 53 bin adet postayı hurdacıya sattı!
GÜNDEM Postacı, 53 bin adet postayı hurdacıya sattı!
Eğlence mekânında kavga: 1 ölü
GÜNDEM Eğlence mekânında kavga: 1 ölü
Son dakika: Ağrı'da su birikintisine düşen çocuktan acı haber!
GÜNDEM Su birikintisine düşen çocuktan acı haber!
Altılı masa "Kurumsal Reformlar Komisyonu" raporunu açıkladı
GÜNDEM Altılı masa "Kurumsal Reformlar Komisyonu" raporunu ...
Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor
GÜNDEM Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.