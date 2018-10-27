Fenerbahçe, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu Toplantısını gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertlilerin borcu ve mali durumu açıklanırken Ali Koç da kürsüde üyelere hitap etti.

Ali Koç 9 haftada 9 puan alan futbol takımıyla ilgili de konuştu. Başkan Koç, "Yeni bir takım kurduk, sancılı olacağını biliyorduk. Arzu ettiğimiz takımı çabuk oluşturamadık, bu bir özeleştiri. Futbolun kötü gitmesi nedeniyle değişime harcayacağımız süreyi kriz yönetimine harcamak zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futboldaki durumla ilgili konuşmaya devam eden Koç, "Bu kötü başlangıcın sonu güzel olacak. Futbol kötü gidince bağışıklık zayıflıyor, virüsler ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı eski paradigmaların devam etmesini isteyenler. Biz şeffaf olmaya çalışıyoruz. Kapalı kapılar ardında, restoranlarda, barlarda medya mensuplarıyla buluşup onlara bilgi vermiyoruz. Açık açık söylüyoruz." dedi.

GÖREVLERİNE SON VERİLEN ÜÇ ANTRENÖRLE İLGİLİ KONUŞTU

Görevlerine son verilen üç A Takım antrenörüyle ilgili olarak da konuşan Ali Koç, "Üç hocamızla ilgili... 'Ne var canım burada, maç verilerini paylaşmışlar...' diyerek bunu basitleştirmek, manipülatif haberler yapmak, bu sektörün ne kadar yozlaştığının en güzel örneği. Türk futbolu bu zihniyetle hak ettiği yere hiçbir zaman gelmeyecektir. Bu, üç hocamızdan biri için geçerli. Antrenman programı, antrenman görüntüleri, antrenman performans verileri ve oynadığımız maç verileri 28 Haziran'dan itibaren bizim tespit ettiğimiz 176 ayrı mesajla dışarıya yollanmıştır. Bunun neresi olağandır? Yok mahkemeye vereceklermiş, yok açıklama yapacaklarmış. Yapsınlar. Hala bekliyorum. Bu insanlar bizle randevu isteyeceklerini bile basın üzerinden söylediler. Sonra iki saat görüştük, pişman olduklarını söylediler. Basın açıklaması yapacaklarını söylediler. Bizim için makuldü. Çünkü bu kişilerin aileleri ve çocukları da kötü etkileniyor. Kaleci antrenörünün oğlu okulda sıkıntı yaşamış. Halı, o, bu her şey itiraf edildi" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI İÇİN OKULA GİDECEKTİM..."

Görevlerine son verilen antrenörlerden birinin çocuğunun okulda 'Baban ihanet etti' sözleriyle karşılaşması üzerine açıklamalar yapan Koç, "Çocuklar için hassasım. 'Baban ihanet etmedi' demek için okula gitmek istedim. Özür dilemelerini söyledim. Ailelerinin suçu yok yedikleri şeyden ailenin suçu yok diye maaş da verelim dedim. Fakat dayanamıyorlar sözlerimiz hep basında çıkıyor, biz de bu iş bitti dedik. Mesaj atıyorlar. Affedin diyorlar, çocukların resmini atıyorlar. Hassas noktama dokunuyorlar. 'Ali Koç dolduruşa geldi' deniyor. Vicdandan merhametten de anlamıyorlar. Bu kadar olağan dışı bir olayı medyadaki abilerine anlatıyorlar, medyanın zorlaştığının örneği. Bu bilgiler niye sızdırıldı, bu bilinmiyor. Bilgileri alan taraf da var. Bunu bekliyorum. Medyadakilere söylüyorum. Cumartesi, pazar buluşuyorsunuz. Neden altyapı gelişmiyor, niye FFP böyle konuşun. Çay kahve içiyorsunuz, ciddi işlerimiz var. Ciddiyeti artık anlayın. 'Yöneticiler kavga etti' deniyor... Ne bir kavga var, ne tekme tokat var. Böyle görüş ayrılıkları bunlar nereden çıkıyor? İşte bunlar uçuklar, bölücü haberler yapıp gazetecilik yaptığını sanan küçük insanlar bunlar" dedi.

1959'DAN ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLAR

Resmi internet sitesindeki şampiyonluk sayısının 28'e yükseltilmesiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Gelelim şampiyonluklarımıza... Sitemizden yayınladık. Tezler karşı tezler orada duruyor. Biz ilk adımları attık, TFF'den 1924 yılı itibariyle resmi oynatılan maçlar, efsanelerin kazandığı şampiyonluklar göz ardı edilemez. Akıl var mantık var. Şampiyonluklar konusunda hassasız. Birçok tarafsız yazar bu konuyu sahiplenmiş durumda. Onlara da teşekkür ederim. Bundan sonraki süreç bağırıp çağırarak değil kurumları ikna ederek olacak" yorumunda bulundu.

"3 TEMMUZ KONUSU ÇOK UZADI, KUMPAS OLDUĞU ORTADA!"

3 Temmuz süreciyle ilgili açıklamalar yapan Koç şunları söyledi:

"3 Temmuz konusu çok uzadı. Kumpas olduğu artık ortada, herkes biliyor. Artık bu camianın hakkını verin, bunu talep ediyoruz. Bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını artık geri verin! Uzatmanın anlamı yok"

SPK'YA TEŞEKKÜR

Sermaye Piyasa Kurulu'na teşekkür eden Ali Koç, "SPK'ya teşekkür ederim, sonuçlandırdık. Hiç ismini bilmediğiniz insanlar, göreve geldiğimizden beri ciddi katkılarda bulundular. Çok katkı alacaklarımızla da istediğimiz noktaya gelemedik. Bu camiada diğer camialarda olmayan cömertlik var." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARA UÇAKTA SÖYLEDİM, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİZİZ"

Futbol takımının içinde bulunduğu durumla ilgili konuşmaya devam eden Ali Koç, "Haftaya maç acaba dönüm noktası olur mu? Futbolculara uçakta söyledim. Ben dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bizim en büyük gücümüz biziz. Gerisiyle her türlü mücadele ederiz. Anderlecht'in bizim yarı bütçesi var. 15 milyon Euro harcamışlar altyapıya, bu sezon 30 milyon Euro harcayacaklar. Bizim de gelişmemiz lazım. 7 sahaya ihtiyacımız var, yeni yerler bulmamız lazım. Fenerbahçe tartışmasız dünyanın en büyük spor kulübü. Oyuncuların başarılı olması için her türlü iklimi sağladık. Futbolculara borcumuz da yok. İstanbul'da bir takımımıza verilen tepkiyi gördük, Taraftarımıza bakıyorum. Hakikaten biz farklı kulübüz. Evet, Beşiktaş ve Galatasaray'dan iyi durumdayız. Trabzonspor da detayları açıkladı. Hepimizde sıkıntı var. İnşallah aşarız. Altyapıya hamle yapacağız. Hepiniz gurur duyacaksınız." dedi.

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