Oğuz Büktel, konsolide öz kaynak açığının iki yıl içinde 2 katına çıktığını ifade etti. Büktel, öz kaynak açığının şu anda 1 milyar 81 milyon lira olduğunu anlattı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin borcunun 2 milyar 58 milyon lira olduğunu duyuran Büktel, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin buradan alacağının ise 1 milyar 87 milyon lira olduğunu aktardı.

Sermaye artışıyla kulübe 353 milyon lira giriş olduğunu anlatan Büktel, öz sermayenin şu an eksi 507 milyon lira olduğu belirtti.

FUTBOL AŞ'NİN GELİRLERİ ARTTI

Oğuz Büktel, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin son 3 ayda gelirlerinde yüzde 88 artış olduğunu söyledi.

Futbolcu alım satımından 107 milyon lira kar elde edildiğini anlatan Büktel, brüt karın ise geçen yıla göre 5 kat arttığını kaydetti.

Büktel, geçen yıl Futbol AŞ'nin bu dönemde gelirinin 35 milyon 59 bin 777 lirayken, bu yıl 178 milyon 650 bin 803 liraya ulaştığını belirtti.

Mehmet Selim Çeçen ise yaptıkları tespitleri anlatırken, amatör şubelerde 55 milyon lira gelir, 172 milyon lira gider olduğunu ifade etti.



MALİ TABLO

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, kulüp Yüksek Divan Kurulunun toplantısında finansal konularla ilgili bilgiler verdi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, kulübün 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki ekonomik durumunu incelediklerini ve raporun 19 Ekim Cuma günü sonuçlandığını söyledi.

Karaçam, 2016 yılında 1 milyar 476 milyon lira olan borcun, bir yıl sonra 1 milyar 859 milyona, bir sonraki yıl ise 3 milyar 184 milyona yükseldiğini ifade etti.

Döviz kurunun bir lira artışında 258 milyon lira açık meydana geldiğini aktaran Karaçam, 31 Mayıs 2018'de kısa ve uzun vadeli olmak üzere birikmiş zararın 1 milyar 841 milyon lira olduğunu aktardı.

Son 5 yılda kulübün 1 milyar 725 milyon lira zarar ettiğini açıklayan Karaçam, son 6 senede kulübün transferden 62 milyon avro gelir sağladığını, 161 milyon avro gider yaptığını belirtti.

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