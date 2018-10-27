Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli sporcular başarılarından dolayı sahneye davet edildi. Atletizmde büyük başarı gösteren Fenerbahçeli sporcu Ramil Guliyev, sahneye çıktığında Yüksek Divan Kurulu Üyeleri tarafından büyük alkış aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da Guliyev’i alnından öptü. Koç’un yaptığı bu hareket üyeler tarafından da büyük alkış aldı...

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki ekim ayı yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan kulübün genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, uzun vadeli planlar için bir yol haritası belirlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, bu süreçte bizim en büyük gücümüz oldu. Uzun vadeli sürdürülebilir mali yapı için çalışırken, sancılı bir dönem içinden geçeceğimizin farkındaydık. Yarınlara umutla bakabilmek için kilit noktasının sabır olduğu inancını tekrarlamak istiyorum. Kongre üyelerimizin en üst makamları temsil eden sizlerin nezdinde tüm camiadan ricamız sabır ve anlayışla desteklerinin devam etmesi. Futbolda olmamız gerekenden çok uzağında bulunmamızın da üzüntüsünü yaşıyoruz."

Fenerbahçe'nin 1959'dan önce aldığı şampiyonlukların da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sayılması gerektiğini vurgulayan Becan, "Omuz omuza yürütürsek bu davayı hakkımız olanı alacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Ülker Stadı'na gelen deplasman takımlarının taraftarlarına geçmişte yapılan kötü uygulamaların kaldırıldığına da işaret eden Becan, "Büfelerin kapalı olması, hoparlörden gelen yüksek sesler gibi çağ dışı uygulamaları kaldırdık. Diğer kulüplerimize de örnek olsun. Kendimiz için yapılmamasını istediğimiz şeyi başkasına yapmayalım." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike kumpası" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildiğini de hatırlatan Becan, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe kumpası olarak adlandırdığımız, kırmızı çizgimiz olan '3 Temmuz Kumpas' davasında avukat ekiplerimizle hazır bulunduk. Fiziki takiplerde yetki aşımı yapılmış, savcıdan habersiz fiziki takip yapılmış, izinli olan personeller adına imzalar atılmış. Bunlar bile, Fenerbahçemize, eski yöneticilerimize yapılan kumpasın en büyük kanıtıdır. Biz bu davanın sonuna kadar arkasındayız ve peşini bırakmayacağız. Yargıtay'daki dosyanın da neden beklediğini anlamakta zorluk çekiyoruz."

Sevil Zeynep Becan, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünü 29 Ekim'de büyük bir coşkuyla kutlanacağını da aktardı.

ALİ KOÇ, RAMİL GULİYEV'İ ALNINDAN ÖPTÜ

Son 3 ayda amatör şubelerde kazanılan başarıları anlatan Becan, madalya kazanan sporcuları kürsüye davet etti.

Üyelerden en büyük alkışı ise Avrupa ve dünya şampiyonu atlet Ramil Guliyev aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kürsüye gelerek tek tek sporcuları tebrik etti. Başkan Koç'un milli atlet Ramil Guliyev'i alnından öpmesi ise dikkati çekti.

Becan, Ramil Guliyev'in bugün askere giderek vatani görevini yapacağını da aktardı.

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