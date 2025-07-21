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        Haberler Bilgi Spor SON DAKİKA: FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti?

        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım?

        Bugün yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Futbolseverler eşleşmeler ve maç tarihleri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:28
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        Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 21 Temmuz Pazartesi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile Fenerbahçe’nin 3. eleme turundaki rakibi netleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? İşte, Fenerbahçe’nin rakibi, eşleşmeler ve maç programı hakkında detaylar…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ YAPILDI

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi bugün yapıldı.

        İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Devler Ligi kurası ile temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

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        FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

        Sarı lacivertliler, Devler Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti.

        Fenerbahçe, rakibiyle ilk maçını Rotterdam'da, rövanş maçını ise Kadıköy'de oynayacak.

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        KAZANIRSA PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK

        Fenerbahçe, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

        Kanarya, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        İlk maçlar 5-6 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 12-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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