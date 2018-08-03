Balıkesir'den Ankara'ya gelen bir otomobilde yapılan aramada 159 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile rütbe ve hakları alınan eski bir polis olduğu belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'den Ankara'ya gelen 10 EJ 510 plakalı otomobili takibe aldı.

Araçta tarihi eserler olduğu ve Ankara'da satılacağı bilgisini alan ekipler, Çankaya ilçesinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 159 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke ele geçirdi.

Otomobildeki O.D. ve B.G, gözaltına alındı.

FETÖ'DEN RÜTBE VE HAKLARI ALINMIŞ

Zanlılardan O.D'nin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken emekliye ayrıldığı, daha sonra FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbe ve haklarının alındığı belirlendi.

B.G'nin ise dolandırıcılık, rüşvet teklif etme, belgede sahtecilik ve başkalarına ait kimlik belgesi kullanmak gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunuyor.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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