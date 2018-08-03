SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
fetö
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: FETÖ, siyasi partilere böyle sızmaya çalışmış

Son dakika... Edirne'de "FETÖ abisi"nin talimatıyla CHP Edirne İl Teşkilatına üye olan itirafçı, FETÖ'nün siyasi partilere sızmaya çalıştığını anlattı. İtirafçı M.A.B, "Beni 'Gürkan' diye bir kişiyle tanıştırdılar. O da bana 'Partilerde bir adamımız olsun, AK Parti ve CHP gibi siyasi partilere adam sokmaya çalışıyoruz. Her partide bir adamımız olsun. İçeriye gir, samimiyet kur ve yükselmeye çalış' dedi" dedi

03.08.2018 - 11:56 | Güncelleme: AA

Edirne'de " FETÖ abisi"nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olan kişi, savcılıktaki ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm partilere sızmaya çalıştığını belirtti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen M.A.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu. İfadesinde terör örgütünün siyasi partilere sızma girişimini anlatan itirafçı M.A.B, ortaokul yıllarında dershaneye gittiği dönemde FETÖ ile irtibatının başladığını kaydetti.

M.A.B, ders çalışmak için kaldığı örgüt evlerinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu bildirerek, özellikle 2015 yılında cemaat evlerinde kaldığı dönemde, "Akif" kod adlı bir kişiyle görüştüğünü, bu kişinin kendisine "CHP'ye üye ol, orada bir adamımız olsun" dediğine dikkati çekti.

FETÖ üyesi Akif'in, CHP'ye üye olması ve partide yükselmesi için sürekli kendisine telkinde bulunduğuna değinen M.A.B, "Sonra beni 'Gürkan' diye bir kişiyle tanıştırdılar. O da bana 'Partilerde bir adamımız olsun, AK Parti ve CHP gibi siyasi partilere adam sokmaya çalışıyoruz. Her partide bir adamımız olsun. İçeriye gir, samimiyet kur ve yükselmeye çalış' dedi. Bana irtibat kurmam içinde bir cep telefonu verildi, bir de mail adresi benzeri bir program yüklendi. Sonra bu program üzerinden iletişim kurduk." ifadelerini kullandı.

İtirafçı M.A.B, o güne kadar yerini dahi bilmediği CHP il binasının nerede olduğu konusunda bir araştırma yaptığını ve iletişim numarasını bulduğunu vurgulayarak, üyelik için yönlendirildiği parti yetkilileriyle görüştükten sonra CHP il yönetimine giderek üyelik başvurusunda bulunduğunu anlattı.

CHP'ye üyeliği sonrası yürüyüş ve benzeri programlara katıldığını aktaran M.A.B, tanıştığı kişileri, partide ve programlarda neler konuşulduğunu kendisinden sorumlu "Akif" kod adlı FETÖ üyesine ilettiğini bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlarını kestiğini öne süren M.A.B, o tarihten sonra CHP il teşkilatına da gitmediğini iddia etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X