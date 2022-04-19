FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

25 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DHA'nın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 25 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'unun tutuklandığı, 563 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.