Fransa'nın Lyon kentindeki Lyon Üniversitesi'nin çatısında gaz patlaması yaşandı, ilk belirlemelere göre en az 3 yaralı var. Patlamaya inşaat çalışmalarının neden olduğu belirtildi. Patlamanın ardından büyük bir yangın meydana geldi.

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