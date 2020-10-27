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Koronavirüs salgının ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'da günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Fransa'da son 24 saate Kovid-19 kaynaklı 523 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 994 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 564 bin 778'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 994 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 221 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 564 bin 778'e, toplam can kaybı ise 37 bin 700'e ulaştı. Ülkede 271 bin 988 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 885 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 917 bin 575'e yükseldi.

İngiltere´de son 24 saatte 22 bin 885 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575´e, toplam can kaybı ise 45 bin 357'e ulaştı.

İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 18 BİNİ AŞKIN VAKA

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 418 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916'ya ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 418 kişide daha virüs tespit edildiği, 267 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916´ya, toplam can kaybı ise 35 bin 298'e ulaştı.