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Galatasaraylı Mohammed'in çantası böyle çalındı!

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını İstanbul Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde (AVM) yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

SON DAKİKA: Galatasaraylı Mohammed'in çantası böyle çalındı! VİDEO HABER
Galatasaraylı Mohammed'in çantası böyle çalındı!
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DHA

İstanbul'da, 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde insanı şoke eden bir olay yaşandı. Alışverişe giden Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu.

İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.

YAKALANAN HIRSIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A. (31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSID

Mohammed'in çantasının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ilk olarak AVM'ye giriş yaptı. Sonrasında Mohammed ve arkadaşının bulunduğu banka oturan şüpheli, ikilinin sırtlarının dönük olmasını fırsat bilerek yanında bulunan alışveriş poşetine futbolcunun çantasını koyarak olay yerinden uzaklaştı.

AVM'NİN DIŞINDA DA GÖRÜNTÜLENDİ

Hemen ardından çantayı alışveriş poşetinden çıkarıp kendi sırt çantasına koyması, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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