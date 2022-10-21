Gasp ihbarına giden polislere silahlı saldırı! 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı; düzenlenen operasyonda şüphelilerden 1'i etkisiz hale getirildi, 1'i yakalandı. AA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, gasp edildiğini, ardından da darp edilerek alıkonulduğunu iddia etti.

Söz konusu kişinin ihbarı üzerine Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve soruşturma için giden ekipler, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 3 polis memuru yaralandı. 1 ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Düzenlenen operasyonda 1 zanlı etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.