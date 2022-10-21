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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gasp ihbarına giden polislere silahlı saldırı!
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Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı

Kahramanmaraş'ta dehşet anları yaşandı. Kentte 3 polis, gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan polis memurları tedavi altına alınırken, zanlılardan biri kayıplara karıştı

Son dakika: Gasp ihbarına giden polislere silahlı saldırı!
Gasp ihbarına giden polislere silahlı saldırı!
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AA

Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı; düzenlenen operasyonda şüphelilerden 1'i etkisiz hale getirildi, 1'i yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, gasp edildiğini, ardından da darp edilerek alıkonulduğunu iddia etti.

Söz konusu kişinin ihbarı üzerine Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve soruşturma için giden ekipler, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

1 ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Düzenlenen operasyonda 1 zanlı etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile birlikte bölgedeki operasyonu yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Yaşananlar asayiş olayı, herhangi bir terör bağlantısı bulunmamaktadır." diye konuştu.

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