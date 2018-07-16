Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin açıklamak” suçundan yargılandıkları ve ceza aldıkları davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından görülmeye yeniden başlanan davada sanık Erdem Gül, devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak suçlarından beraat etti.

Mahkeme, suçu işlediğinin sabit olmaması ve suçun unsurlarının oluşmamasını gerekçe gösterdi. Can Dündar ile ilgili dosya ise ayrılmıştı.