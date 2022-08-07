Bu hafta ne yapsak?

Son dakika: Gaziantep'te akrabalar çatıştı! Ölü ve yaralılar var

AA

Gaziantep'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Şehitkamil ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Taş sopa ve silahların kullanıldığı kavgada her iki aileden yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Köroğlu (19) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan M.K. ile O.Ç'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraflar: İHA