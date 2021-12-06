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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TAKI KAVGASI... Gelin Araya girdi! VİDEO
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Gelin düğününde kavgayı ayırdı!

İstanbul'da bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalışırken ortalık savaş alına döndü. Olayın ardından ise düğünü terk eden gelin, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Son dakika: TAKI KAVGASI... Gelin Araya girdi! VİDEO
Gelin düğününde kavgayı ayırdı!
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İHA

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle’de akılalmaz bir olay yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı.

KAVGA SALONDAN SOKAĞA TAŞTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı.

ÇOK SAYIDA POLİS GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti.

GELİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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