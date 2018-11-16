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Düzce'de deprem
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Son dakika gelişmesi: Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Düzce'de merkez üssü Gölyaka ilçesinde akşam saat 23.04 sularında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde bölge halkı kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

16.11.2018 - 00:26 | Güncelleme:

Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.04’te merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.11.15 23:32:03  39.4595   26.0167        9.1      -.-  1.7  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2018.11.15 23:12:35  39.3752   26.1745        6.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2018.11.15 23:04:52  40.7868   30.9973        5.0      -.-  3.3  3.4   GOLYAKA (DUZCE)                                   REVIZE01   (2018.11.15 23:04:53)
2018.11.15 21:33:15  36.4730   28.6800       11.9      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 21:18:09  39.0642   31.7580        8.5      -.-  1.5  -.-   CELTIK (KONYA)                                    İlksel
2018.11.15 21:12:52  37.2068   35.8150       23.6      -.-  0.9  -.-   CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA)                         İlksel
2018.11.15 21:01:26  39.0300   28.6907        7.9      -.-  1.9  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                        İlksel
2018.11.15 20:46:37  36.3888   28.7145        5.3      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 20:41:16  36.4717   28.7715       25.6      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 20:36:09  40.2840   26.1048       13.9      -.-  1.2  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)         İlksel
2018.11.15 19:32:35  36.4715   28.6857        2.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 18:43:59  36.3698   28.7167       13.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 18:26:18  36.4510   28.7102       12.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 18:11:48  40.8697   36.0063        5.2      -.-  3.1  3.1   SOGANLI-LADIK (SAMSUN)                            İlksel
2018.11.15 18:11:36  40.8817   35.9742        5.5      -.-  3.0  3.0   BOLAT-LADIK (SAMSUN)                              REVIZE01   (2018.11.15 18:11:36)
2018.11.15 17:39:54  36.1518   33.5583        0.0      -.-  1.0  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2018.11.15 16:54:49  36.4890   28.6812       25.3      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 16:48:57  36.2008   27.5473       12.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.11.15 16:47:58  37.1122   28.6560        5.0      -.-  2.0  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.11.15 16:37:20  38.0873   27.9415        5.3      -.-  1.7  -.-   CAMLICA-ODEMIS (IZMIR)                            İlksel
2018.11.15 16:25:27  41.1438   28.8588        0.0      -.-  0.9  -.-   PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel

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