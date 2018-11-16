Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.04’te merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
TÜRKİYE'DE SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2018.11.15 23:32:03 39.4595 26.0167 9.1 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2018.11.15 23:12:35 39.3752 26.1745 6.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2018.11.15 23:04:52 40.7868 30.9973 5.0 -.- 3.3 3.4 GOLYAKA (DUZCE) REVIZE01 (2018.11.15 23:04:53)
2018.11.15 21:33:15 36.4730 28.6800 11.9 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 21:18:09 39.0642 31.7580 8.5 -.- 1.5 -.- CELTIK (KONYA) İlksel
2018.11.15 21:12:52 37.2068 35.8150 23.6 -.- 0.9 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2018.11.15 21:01:26 39.0300 28.6907 7.9 -.- 1.9 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2018.11.15 20:46:37 36.3888 28.7145 5.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 20:41:16 36.4717 28.7715 25.6 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 20:36:09 40.2840 26.1048 13.9 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2018.11.15 19:32:35 36.4715 28.6857 2.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 18:43:59 36.3698 28.7167 13.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 18:26:18 36.4510 28.7102 12.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 18:11:48 40.8697 36.0063 5.2 -.- 3.1 3.1 SOGANLI-LADIK (SAMSUN) İlksel
2018.11.15 18:11:36 40.8817 35.9742 5.5 -.- 3.0 3.0 BOLAT-LADIK (SAMSUN) REVIZE01 (2018.11.15 18:11:36)
2018.11.15 17:39:54 36.1518 33.5583 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2018.11.15 16:54:49 36.4890 28.6812 25.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 16:48:57 36.2008 27.5473 12.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2018.11.15 16:47:58 37.1122 28.6560 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2018.11.15 16:37:20 38.0873 27.9415 5.3 -.- 1.7 -.- CAMLICA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2018.11.15 16:25:27 41.1438 28.8588 0.0 -.- 0.9 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ