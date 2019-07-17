Napoli, Eljif Elmas'ı transfer etti... Bir süredir gündemde yer alan transferi Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis açıkladı.

TV Luna'ya konuşan De Laurentiis, Eljif Elmas'ın transferinin bittiğine ilişkin soruya "Bu doğru" ifadeleriyle yanıt verdi. Ardından radyo kanalına da bağlanan De Laurentiis, " Fenerbahçe'den Eljif Elmas transferi bu hafta tamamlanacak ve sonra açıklayacağız" dedi.

Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi 48 saat içerisinde resmen açıklanacak. Öte yandan Makedon oyuncunun bonservis bedelinin bonusların da katılımı ile 20 milyon euroya çıkacağı ifade edildi.

Resmi açıklamanın ardından Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kırılacak.