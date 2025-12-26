Giresun'un Espiye ilçesinde bir kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONDAN DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay; Giresun'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Fatma Çanakçı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çanakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Henüz düşme nedeni bilinmeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.