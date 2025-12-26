Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Giresun'da 2 çocuk annesi balkondan düşerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Giresun'da 2 çocuk annesi balkondan düşerek hayatını kaybetti

        Giresun'da acı bir kayıp meydana geldi. 2 çocuk annesi Fatma Çanakçı henüz belirlenemeyen bir sebepten balkondan düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde bir kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti.

        BALKONDAN DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay; Giresun'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Fatma Çanakçı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan düştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çanakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Henüz düşme nedeni bilinmeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle uğraşan Emin Gökçen (29), küresel ısınma ve ormanların önemiyle ilgili izlediği videolar ve okuduğu kitaplardan etkilenerek, 2 yılda çoğunluğunu kendi imkanl

        #Son dakika haberler
        #giresun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!