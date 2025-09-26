Güllü hayatını kaybetti! Şarkıcı Güllü kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
Son dakika haberine göre, arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'den acı haber geldi. 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, Yalova'daki evinin balkonundan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi, oğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Peki, Güllü kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Şarkıcı Güllü'nün hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
ŞARKICI GÜLLÜ HAYATINI KAYBETTI
'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun süredir Yalova Çınarcık’ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6'ncı kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü şarkıcının yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu.
"ELİM BİR KAZA"
Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.
Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısıdır.
1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden okuluna dönmek zorunda kaldı.
Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.
2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.
Şarkıcı, 'Kasımpaşalı Güllü' adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme geldi.
Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.
'Kasımpaşalıyım', 'Gülüm Var', 'Oyuncak Gibi', 'Değmezmiş Sana', 'Balıkesir Bandırma', 'Benim Vicdanım Rahat' gibi hit olmuş parçaları vardır.