        Son dakika: Güney Marmara'da yarınki feribot seferlerine hava muhalefeti engeli

        Güney Marmara'da yarınki feribot seferlerine hava muhalefeti engeli

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:11
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

        GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

