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HaberlerParaSon dakika haberi: 2020'de 36.7 milyar dolar cari açık verildi
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2020'de 36.7 milyar dolar cari açık verildi

Merkez Bankası verilerine göre 2020 yılında cari açık 36.7 milyar dolar oldu. 2019'da 6.7 milyar dolar cari fazla verilmişti. Bu gelişmede dış ticaret açığının 37.8 milyar dolara yükselmesi etkili oldu

Son dakika haberi: 2020'de 36.7 milyar dolar cari açık verildi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralık ayında cari açık 3.2 milyar dolar oldu. Böylece 2020 genelinde cari açık 36.7 milyar dolar oldu.

2019'da cari işlemler hesabı 6.7 milyar dolar fazla vermişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre aralık ayındaki gelişmede hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Son 10 yılda 1 kez cari fazla verildi (milyon dolar)
YılCari işlemler hesabı
2011-74402
2012-47960
2013-55858
2014-38848
2015-27314
2016-27039
2017-40813
2018-21743
20196759
2020-36724

2020'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 126 YÜKSELDİ

Aralık ayında Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 3 milyar 344 milyon dolara düştü.

2020 genelinde ise dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 126 artışla 37 milyar 878 milyon dolara çıktı.

2019 yılında portföy yatırımlarında 3 milyar 256 milyon dolarlık net giriş yaşanırken, 2020'de 5 milyar 273 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

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