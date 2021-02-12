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Merkez Bankası aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralık ayında cari açık 3.2 milyar dolar oldu. Böylece 2020 genelinde cari açık 36.7 milyar dolar oldu.

2019'da cari işlemler hesabı 6.7 milyar dolar fazla vermişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre aralık ayındaki gelişmede hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Son 10 yılda 1 kez cari fazla verildi (milyon dolar) Yıl Cari işlemler hesabı 2011 -74402 2012 -47960 2013 -55858 2014 -38848 2015 -27314 2016 -27039 2017 -40813 2018 -21743 2019 6759 2020 -36724

2020'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 126 YÜKSELDİ

Aralık ayında Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 3 milyar 344 milyon dolara düştü.

2020 genelinde ise dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 126 artışla 37 milyar 878 milyon dolara çıktı.

2019 yılında portföy yatırımlarında 3 milyar 256 milyon dolarlık net giriş yaşanırken, 2020'de 5 milyar 273 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.