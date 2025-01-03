3 kent için şiddetli sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "sarı" alarm verilen Aydın, İzmir ile "turuncu" alarm verilen Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar, sel ve su taşkınlarına karşı uyarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Aydın, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
3 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM
Yağışla ilgili olarak Aydın ve İzmir için "sarı", Muğla içinse "turuncu" alarm verildi.
SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT
AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
YURDUN BATISINDA YAĞIŞ VAR
Yarın Marmara ve Ege bölgesi ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak beklendiği öğrenildi.