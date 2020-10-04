DHA

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelilerden Zeytin Aksun'un kimliği şaşırttı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun'un kadınlar için verilen pembe nüfus cüzdanlı olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt Meydanı'nda geçen Cumartesi günü saat 10.00'da meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Zeytin Aksun'un aralarında bulunduğu bir grup taksici buradaki durağa geldi. Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı.

KAVGADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Zeytin Aksun ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan, silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Zeytin Aksun ve 2 kişi ise yaralandı.

KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI

Yaralılardan 48 yaşındaki Zeytin Aksun kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Üzerinden pembe kimlik çıkan Zeytin Aksun'un hastane sürecindeki tedavisi için verilen barkotta cinsiyet bölümüne kadını simgeleyen 'K' yazıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Zeytin Aksun, yakalanan diğer 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Askerliğini yapmayan Zeytin Aksun'un 2 çocuğu bulunduğu çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Zeytin Aksun ve beraberindekiler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.