İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.