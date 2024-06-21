6 günde çok acı bilanço!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarındaki acı bilançoyu duyurdu.

Yerlikaya şunları söyledi: "Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

7 BİN 683 KİŞİ YARALANDI

Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."