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Adana'da 5 milyon 735 bin TL'lik 'tefeci' vurgunu! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde edilen tefecilik şüphelisi 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

Son dakika haberi... 6 milyonluk 'tefeci' vurgunu!
6 milyonluk 'tefeci' vurgunu!
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İHA

Adana'da 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç elde ettiği iddia edilen tefecilik şüphelilerine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 72 kişiyi mağdur edip 5 milyon 735 bin TL haksız kazanç temin eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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