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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde 27 terörist yakalandı! - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 8 ilde 27 terörist yakalandı!

        İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içerisinde olan 27 teröristin yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 08:24 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:27
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        8 ilde 27 terörist yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonları kapsamında 8 ilde 27 teröristin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, "bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı" dedi.

        "Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyon hakkında şu bilgileri paylaştı:

        "Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı."

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