Son dakika haberi AFP duyurdu: İsrail, Şam'a saldırdı
AFP: İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Reuters, saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahedi'nin öldüğünü bildirdi
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a bugün hava saldırısı düzenledi. İran basını, saldırıda İran’ın Şam Büyükelçisi’nin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binanın hedef alındığını duyurdu.
Reuters haber ajansına konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, saldırıda İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi’nin öldürüldüğünü söyledi. Fransız haber ajansı AFP, saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.
İran’da devlete ait televizyon kanalıysa, İranlı bazı diplomatların saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
Habere göre Mezzeh’deki binadan dumanların yükseldiği ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine geldiği ifade edildi.
İsrail ordusunun adı açıklanmayan bir sözcüsü, “Yabancı basındaki haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz” dedi.
Reuters, İran’ın Hamas’ı desteklediğini yazdı. İsrail’in de Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarınım ardından Suriye’deki hava saldırılarını artırdığına dikkat çekti.