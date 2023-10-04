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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar!

        Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Gelinen nokta vahimdir

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre'si hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "AK Parti kongreleri hep demokrasi şöleni olmuştur" diyen Çelik, "Tüm milletimizi kongremize bekliyoruz. Kongrede Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Çelik, "CHP Genel Başkanı yüce Meclis'e hakaret niteliği taşıyan bir cümle kullandı. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e 'Gazi Meclis demiyorum' sözlerini kınıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:06
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        Kılıçdaroğlu'na tepki: Gelinen nokta vahimdir
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre'si hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Kongre için 30'a yakın ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Biz bir Türkiye partisiyiz. Siyaset yapma biçimimiz referans alınmaktadır. Sosyal alandan siyasal alana söylenecek çok şey kongrede gündeme gelecektir. AK Parti kongreleri hep demokrasi şöleni olmuştur. Tüm milletimizi kongremize bekliyoruz. Kongrede Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek.

        "GELİNEN NOKTA KILIÇDAROĞLU ADINA BİLE ÜZÜCÜDÜR"

        Dün son derece vahim bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı yüce Meclis'e hakaret niteliği taşıyan bir cümle kullandı. TBMM'nin dünyadaki hiçbir mecliste olmayan bir vasfı vardır. Meclis'imiz bizzat Kurtuluş Savaşı'na kumandanlık etmiştir. Gazi Meclis milletin egemenliğinin simgesidir. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e 'Gazi Meclis demiyorum' sözlerini kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz.

        "SAYIN ALİYEV'İN KARARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

        Sayın Aliyev İspanya ziyaretini iptal etti. Karabağ konusu Türkiye yokken konuşulacaktı. Bu sayın Aliyev tarafında kabul edilemezdi ve kendisi ziyareti iptal etti. Kendisinin kararını takdirle karşılıyoruz. Bu masada Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin olmamasının istenmesi, tek taraflı haksız siyasetlerini sürdürmek içindir. Fransa Dışişleri Bakanı bir tweet de ve Ağrı Dağı'nı kullandı. Bu, Fransız bakanın büyük bir diplomatik hatasıdır. Bu, Ermeni diasporasının sözcüsü olmaya niyetlenmesi anlamına gelmektedir.

        "CHP'DE SADECE KOLTUK KAVGASI VAR"

        (CHP'deki kurultay süreci) Ortada bir takım isimlerin birbirine karşı olmasından yana bir şey yok. CHP'deki kavgada genel merkezciler ve anti genel merkezciler arasındadır. Bu sadece genel başkanın değiştirilmesi ile ilgilidir. Sadece koltuk kavgasıdır. Herhangi bir zihniyet ve siyaset değişimi programı ortaya koyamıyorlar. "

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