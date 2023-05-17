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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı

TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi

Ali Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı
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Habertürk Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosunun önceki 11 yöneticisinin, "kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davada beraat kararı verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasından dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Suçsuz olduklarını, davaya konu açıklamanın fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu belirten sanıklar, beraatlarını talep etti.

Sanık ve müşteki avukatlarının da beyanlarının alınması sonrası kararını açıklayan heyet, "kamu görevlisine hakaret" suçundan beraat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın "müşteki" olduğu davada eski Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu sanık olarak yer alıyordu.

İddianamede, Erbaş'ın, 24 Nisan 2020'de verdiği cuma hutbesinde, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Yılda yüz binlerce insan, gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." şeklindeki sözleri üzerine Ankara Barosunun, "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" ifadeleriyle başlayan açıklama yaptığı hatırlatılıyordu.

Savcı, iki gün önce dosyaya sunduğu esas hakkındaki görüşünde sanıkların, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 2 yıl 4'er aya kadar mahkumiyetini istemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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