AYM'den 'Işıklar' açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıAYM'den son dakika Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' mesajıyla ilgili açıklama! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi AYM'den 'Işıklar' açıklaması!

Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" tweeti hakkında yaptığı açıklamada, "Bir üyenin şahıs paylaşımı. AYM'nin kurumsal görüşü değildir" dedi

AYM'den son dakika Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' mesajıyla ilgili açıklama! - Haberler
AYM'den 'Işıklar' açıklaması!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM),Anayasa Üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" tweeti hakkında açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi bugün saat 14.00'te olağanüstü toplanma kararı almıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine AYM'den açıklama yapılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, dün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu tweeti üzerine İçişleri Bakanlığı da bir tweet atarak, "Işıklarımız hiç sönmedi" mesajını verdi.

Hükümetten yapılan açıklamalarda, Yıldırım'ın tweetine tepki gösterilirken, "vesayet özlemi", "cunta ağızı" ifadeleri kullanıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika koronavirüs: Kırklareli'nde 97 daireden oluşan bir site karantinaya alındı
GÜNDEM97 daireden oluşan siteye karantina!
Beşiktaş'ta ikiz villa gerilimi! Selahattin Duman ifade verecek
GÜNDEMİkiz villa gerilimi
Son dakika haberi... Balyozlu seri katilin cezası belli oldu! Define uğruna 13 yıl arayla 3 kişiyi katletti
GÜNDEMBalyozlu seri katilin cezası belli oldu
Kadir Şeker'in hapis cezası belli oldu! Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker son dakika
GÜNDEMKadir Şeker olayı nedir son dakika
Son dakika! CHP'den Berberoğlu toplantısı! Kılıçdaroğlu: Bekleyeceğiz - Haberler
GÜNDEMCHP kapalı toplandı! Kılıçdaroğlu: Bekleyeceğiz
27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları 2020
GÜNDEM27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2020
Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki anlamanın yolları
GÜNDEMSahte içki nasıl anlaşılır?
"Işıklar yanıyor" ne demek? Engin Yıldırım'ın "Işıklar Yanıyor" paylaşımı ne anlama geliyor?
GÜNDEM"Işıklar yanıyor" ne demek?
Ermenistan nerede? Ermenistan nüfusu ne kadar 2020! İşte Ermenistan haritası
GÜNDEMErmenistan nüfusu ne kadar 2020
Azerbaycan nerede? Azerbaycan nüfusu ve haritası
GÜNDEMAzerbaycan nerede? Azerbaycan nüfusu ve haritası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X