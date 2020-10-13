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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Mahkemenin kararı, Ankara’nın gündemini değiştirirken akşam saatlerinde Twitter'da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

Yüksek mahkemenin üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Twitter hesabinda Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Yıldırım'ın paylaşımı yerel mahkemenin kararı ve kararın ardından başlayan tartışmalara yanıt olarak yorumlandı.

Yıldırım daha sonra "Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" açıklamasında bulunurken İçişleri Bakanlığı’ndan bir süre sonra dikkat çeken bir başka paylaşım geldi. Bakanlığın Twitter hesabında İçişleri binasının fotoğrafları "Işıklarımız hiç sönmüyor" notuyla paylaşıldı.

— Bülent TURAN (@turanbulent) October 13, 2020

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Yıldırım'ın paylaşımına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından tepki gösterdi. Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

BİSİKLET POLEMİĞİ

Anayasa Mahkemesi’nin "Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'a seslenerek, “Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” ifadelerini kullanmıştı. Soylu'nun bu çıkışının ardından Yıldırım, Twitter'da bisikletli fotoğraflarını paylaşmıştı.