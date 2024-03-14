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        Haberler Dünya Son dakika: Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Bağdat'ta gitti

        Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Bağdat'ta gitti

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Bağdat'ta gerçekleşecek Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi için Irak'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:13
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        Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Bağdat'a gitti.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan açıklamada, Aralık 2023'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Türkiye'de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının aynı formatla Bağdat'ta düzenleneceği duyurulmuştu.

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        Görüşmelerde, ana gündem maddesinin güvenlik ve askeri iş birliği konuları olması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar masada olacak." ifadeleri kullanılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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