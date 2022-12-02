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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Akar: Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz
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Son dakika haberi Bakan Akar: Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Harekatı hakkında, "491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi. ABD'ye mesaj da veren Akar, "Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" dedi

Son dakika: Bakan Akar: Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz
HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, "Tek hedefimiz teröristler, mücadelemiz bu şekilde sürüyor" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN İLE DİYALOG AÇIKLAMASI

Açıklamasında, "Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz" ifadelerini de kullanan Akar, şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yöntemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldubittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin."

ABD'YE MESAJ: TERÖRİSTLERE OLAN DESTEĞİNİZİ KESİN

ABD'ye terör mesajı da veren Akar, "Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." dedi. Akar, "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" şeklinde konuştu.

Akar şöyle devam etti:"Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek."

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