Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Türk yatırımcılar emirliklerinde yatırımlarını sürdürüyor. Mütteahitlerimiz de açılan yeni sayfayla beraber geri dönmeye başladı.

Afrika'da nasıl işbirliği yapabileceğimizi görüştük.

Özellikle kalkınma ajanslarımızın 3. ülkelerde kalkınma projelerinde beraber çalışmalarını destekleyeceğiz.

Kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalaması konusunda mutabık kalmıştık. Bu yılın sonuna kadar imzaları atacağız.

Körfezi Avrupa’ya bağlayacak çok önemli ulaştırma projeleri üzerinde çalışıyoruz.

BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte çalışmak çok önemli.

Saygıdeğer bakanla birlikte görüşmemizde odaklandığımız birçok alana değindik. Neler yapabileceğimiz konuştuk.

Akşam saatlerinde de sayın bakanla birlikte daha odaklanabiliriz birçok konuya.

İlerki zamanlarda hep birlikte çalışarak kendi halklarımızı mutlu etmek için çok çalışmamız gerekiyor.

Ortaklıkları geliştirmek için çabalıyoruz. Türkiye ile başka ülkelerde işbirliği önemli.