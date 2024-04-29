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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:59
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        Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile ABD-Körfez İşbirliği Konseyi'nin düzenlendiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi.

        Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Riyad’da temaslarını sürdürüyor.

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