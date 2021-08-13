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Haberler Sağlık
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Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! Düşük riskli il sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ISPARTA, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! Düşük riskli il sayısını paylaştı
Bakan Koca, düşük riskli il sayısını paylaştı
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ISPARTA, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.

twitter

Bakan Koca, Malatya'da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65’in üstüne çıktığını açıklayarak, "Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine sarı. Siirt ve Iğdır yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında" dedi.

twitter

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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