Bakan Koca'dan liderlere teşekkür 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021