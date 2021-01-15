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Son dakika haberi! Bakan Koca'dan liderlere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı programına destek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

Son dakika haberi! Bakan Koca'dan liderlere teşekkür
Bakan Koca'dan liderlere teşekkür
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Devlet Bahçeli’ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aşı programına destek için yaptıkları açıklama ve aşı olacaklarını beyan etmeleri sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

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