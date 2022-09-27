Pandemiden ne zaman çıkacağız? Bakan Koca'dan açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, pandemiden ne zaman çıkacağız sorusuna, "Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var" yanıtını verdi.

ONKOLOJİ HASTANESİ KAPANIYOR MU?

Bakan Koca, Onkoloji Hastanesi kapanacak mı sorusunu şöyle cevapladı: "Çarşamba günü Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Ankara´mız 2´nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak."

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ YARIN AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin yarın açılacağını duyurdu.

Türkiye’nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açıldığında Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 724 yatak kapasitesi, 938 polikliniğe sahip olacak. Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece başkente değil, çevre illere de hizmet verecek.