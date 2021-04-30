Bakan Koca'dan tam kapanma açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlama tedbirleriyle bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ HASTA SAYISINI VE HASTANE YÜKÜMÜZÜ HER GEÇEN GÜN AZALTMAK"

Bakan Koca, Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını iller bazında her hafta düzenli olarak yayınlamaktayız. Valilerimiz, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'yı bu anlamda detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak" diye konuştu.

"ANTALYA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ AŞILANMA ORANI YÜZDE 85"

Bakan Koca, "Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü. Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 47.7, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66.3. Son hafta hastane yükümüzün azaldığını görüyoruz. Antalya aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bakan koca, "Bu dönemdeki yoğun mücadelemiz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır" diye konuştu.