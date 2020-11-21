Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, mesaj yerini bulsun.)" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- Dokunmadan önce dikkat! Acıdan kıvrandırıyor!
- Koronavirüs hastalarının bulaştırıcılığı enfeksiyonun ilk günlerinde en yüksek seviyede
- Pfizer'den acil kullanım başvurusu!
- Koronavirüs tablosundaki hasta-vaka tartışmasına Bakan Koca'dan açıklama
- Bakan Koca: O firmaya ruhsat vermek isteyen kişiyi görevden aldım
YORUMLAR