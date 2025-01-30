Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve Jean Onana ile yollar resmen ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta sahanın satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.