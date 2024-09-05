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        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te yaşanan börekçi saldırısında 2 tutuklama - Son Dakika Haberleri | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Börekçi saldırısında 2 tutuklama

        İstanbul Pendik'te bir kişi, karısına arkadaşlık teklif ettiği iddia edilen kişinin çalıştığı restoranı bastı. Talihsiz koca, restoran personeli tarafından feci şekilde dövülüp bıçaklandı. Pendik Belediyesi ekipleri, börekçiyi mühürleyerek kapattı. Firma sahibi çalışanların işlerine son verdiklerini ve tabela haklarını geri aldıklarını belirtti. Olayın başlangıç anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.09.2024 - 19:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:07
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        Börekçi saldırısında 2 tutuklama
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        İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kişi, karısına arkadaşlık teklif ettiği iddia edilen kişinin çalıştığı restoranı bastı.

        MÜHÜRLENEREK KAPATILDI

        Talihsiz koca, restoran personeli tarafından feci şekilde dövülüp bıçaklandı. Pendik Belediyesi ekipleri, börekçiyi mühürleyerek kapattı.

        FİRMA SAHİBİ KONUŞTU: ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE SON VERİLDİ

        Pendik’teki bir börekçide yaşanan olay sonrası firma sahibi açıklamada bulundu:

        “Böyle bir olayda adımız geçtiği için herkesten özür dileriz. Yaşanan olaydan dolayı hemen toplantı yaptık. Çalışanların işlerine son verildi. Tabela hakkımızı da geri aldık.”

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olayın başlangıç anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.00 sıralarında yaşanmıştı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Personel, siparişleri teslim ettikten sonra telefonla mesaj atarak kadına arkadaşlık teklif etti. Bu durumu öğrenen kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı.

        İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla U.B. öldüresiye dövüldü ve bıçaklandı.

        Olayın yaşandığı işletmenin camının gece saatlerinde kırıldığı ve bugün kapalı olduğu görüldü.

        Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, "Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba" dedi.

        Pendik’teki bir börekçide yaşanan olay sonrası firma sahibi açıklamada bulundu:

        “Böyle bir olayda adımız geçtiği için herkesten özür dileriz. Yaşanan olaydan dolayı hemen toplantı yaptık. Çalışanların işlerine son verildi. Tabela hakkımızı da geri aldık.”

        Pendik'te, bir kişiyi darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir börekçide "kasten yaralama" olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        Fotoğraf: İHA

        İncelemede, U.B'nin börekçide çalışan İ.D'yi darbederek yaraladığı, bu sırada diğer işletme çalışanı Ö.D'nin de olaya dahil olması üzerine U.B'nin de yaralandığı belirlendi.

        Yapılan araştırmada, işletme çalışanı İ.D'nin, U.B'nin eşini telefonla rahatsız etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan söz konusu 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        İŞLETME ÇALIŞANLARI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, söz konusu börekçi dükkanı zabıta ekiplerince, tabelalarının ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürlendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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