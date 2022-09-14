Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e yanıt 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamasına tepki göstererek "Türkiye'nin önemli aktör olmasından rahatsızlar. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" diyerek Yunanistan ile planlı bir görüşme olmadığını belirtti.

İsrail'e büyükelçi atamasına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu "Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak" dedi.

ABD ile F-16 görüşmeleri konusunda Çavuşoğlu "Siyasi ve teknik düzeyde bir sorun yok" ifadelerini kullanırken Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecine yönelik "Somut adım atmazlarsa Meclis'te onaylamayız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına yönelik konuşan Çavuşoğlu "Azerbaycan'da yaşananlar canımızı sıktı. Ermenistan'ın provokasyonları sonlandırması gerekiyor" dedi.

Ayrıca İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde de Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun temsil edeceği açıklandı.