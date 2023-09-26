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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de kurultay tarihi belli oldu

        Son dakika haberi CHP'de kurultay tarihi belli oldu

        CHP'de kurultay tarihi belli oldu. Buna göre CHP'nin kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. Tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım'da yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:42
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        CHP'de kurultay tarihi belli oldu
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        CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. Partinin tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

        CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı. İl ve ilçe kurultaylarında sona yaklaşan CHP'de olağan kurultay tarihi de belli oldu.

        CHP 38'inci Olağan Kongresi 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.

        TÜZÜK KURULTAYI DA YAPILACAK

        25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayında da, parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak. Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri ile Türkiye’deki diğer partilerin tüzükleri inceleniyor.

        Yeni tüzükte, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, yüzde 50 cinsiyet kotası uygulaması, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

        KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞACAK

        Büyük kurultay öncesinde, 22-23-24 Ekim'de milletvekillerinin Sapanca'da kampa girmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı kampta, yerel seçim hazırlıkları ve kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

        Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmaması konusu da milletvekillerinin görüşüne sunulacak.

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