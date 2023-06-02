CHP'li Faik Öztrak'tan kongre açıklaması!

DHA

CHP'li Faik Öztrak, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK toplantısından sonra ilk kez konuştu.

"ARZU ETTİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

DHA'da yer alan habere göre CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "Arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Ancak, Genel Başkanımız ülkemizdeki her iki seçmenden birinin oyunu aldı.

"CHP'NİN İSTİKAMETİNİ MİLLETİMİZ ÇİZER"

25 milyon 504 bin 724 yurttaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Muhalefetin bu desteği muhafazası ve artırması, bunu hükümeti denetleme ve dengelemede kullanması, hükümetin sorumsuzluklarının, millet adına bir ölçüde kontrolünü sağlayacaktır. Erdoğan da bunun farkındadır. Bu desteği dağıtmaya çalışmaktadır. Onun için de partimizin iç işlerine burnunu sokmaya kalkmakta, bunu da açıkça söylemektedir. İşte buna senin gücün yetmez. Yedi düvel uğraştı, genlerinde Kuvayi Milliye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine müdahale edemedi. Sen kimsin? CHP, milletin partisidir. Kimsesizlerin kimsesidir, CHP'nin istikametini sen çizemezsin, milletimiz çizer" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Öztrak, dünkü toplantının ardından MYK üyelerinin toplu istifa etmesine ilişkin de "Toplantıda samimi bir öz eleştiri yaptık. Biz 25 milyondan fazla yurttaşımızın desteğini aldığımız bu seçimi, adalet yürüyüşüyle başlayan, Millet İttifakı'nın kurulmasıyla, belediyelerin kazanılmasıyla devam eden sürecin devamı olarak görüyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri mücadelenin yeni bir aşamaya geçişini ifade etmektedir. Kimilerine göre bugün seçimden sonraki 5'inci gündür. Bize göre ise 9 ay sonra yapılacak yerel seçimle ilgili mücadelenin başlamasının 5'inci günüdür. Samimi bir öz eleştiri yaparak, yaşadıklarımızdan ders alarak, eksiklerimizi giderip yenilenerek, mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

"YENİ MYK HAFTA SONU BELİRLENECEK"

Bu sürece destek olmak amacıyla dün yapılan MYK toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısından önce Genel Başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel Başkanımız, yeni 'Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri, işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir" dedi.

"KONGRE KARARI HAFTA SONU DEĞERLENDİRİLECEK"

CHP'li Öztrak, MYK toplantısında olağan kongre takvimini de ele aldıklarını kaydederek, "Bu kapsamda kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak yeni MYK'mız bunun kararını verecektir. Önümüzdeki süreç zorludur. Sadece ekonomik açıdan değil, demokrasimiz ve hukuk devleti açısından da. Bunun ilk işaretleri görülmeye başlandı.

"HİÇBİRİ BİZİ YILDIRAMAZ"

Genel Başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımızı görevden alma imaları, televizyonlara başlatılan RTÜK incelemeleri, Gezi'nin 10'uncu yılını ananlara çok sert polis müdahaleleri, Türkiye Belediyeler Birliği'ni sarayın bahçesine çeviren kararlar, AK Parti'li Belediye Meclis üyelerinin gazetecilere saldırması ama bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, korkutmaz.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLAMIŞTIR"

28 Mayıs'ta, Türkiye'de her iki kişiden birinin desteğiyle büyük bir değişim başlamıştır. Bu önünde duranların ayaklarını yerden kesecek bir çığdır. Her adımda artacak, büyüyecek, engellenemez hale gelecektir" diye konuştu.